Украина открыла данные о бенефициарах компаний

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Украина стала первой страной в мире, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам главы правительства, данные о бенефициарах можно будет найти на Едином государственном портале.

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Гройсман также отметил, что Украина первой в мире присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев – инициативе Transparency International по содействию прозрачности и предотвращения коррупции.

"Открытые данные – это основа построения прозрачного и эффективного государства, а также – мощный источник развития коммерческих и общественных проектов. Следовательно, СМИ и общественность может свободно использовать и анализировать эти открытые данные для публичного контроля, а IT-бизнес – для создания новых интернет-сервисов и проектов, которые будут обогащать экономику и пригодятся своим пользователям", — заявил премьер-министр.

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Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил законопроект, позволяющий упростить процесс приватизации.