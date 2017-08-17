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    Экономика

    Украина открыла данные о бенефициарах компаний

    (обновлено: )28
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина первой в мире присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев – инициативе Transparency International по содействию прозрачности и предотвращения коррупции.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Украина стала первой страной в мире, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. 

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    По словам главы правительства, данные о бенефициарах можно будет найти на Едином государственном портале

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    Гройсман также отметил, что Украина первой в мире присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев – инициативе Transparency International по содействию прозрачности и предотвращения коррупции.

    "Открытые данные – это основа построения прозрачного и эффективного государства, а также – мощный источник развития коммерческих и общественных проектов. Следовательно, СМИ и общественность может свободно использовать и анализировать эти открытые данные для публичного контроля, а IT-бизнес – для создания новых интернет-сервисов и проектов, которые будут обогащать экономику и пригодятся своим пользователям", — заявил премьер-министр.

    Facebook Владимира Гройсмана
    Комментарий Владимира Гройсмана

    Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил законопроект, позволяющий упростить процесс приватизации. 

     

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