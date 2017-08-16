В Украине дорожает газ для автомобилей - эксперт

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Цены на автомобильный газ снова растут. За минувшие выходные стоимость этого вида топлива выросла на 10-40 копеек за литр. Об этом сообщили эксперты консалтинговой компании UPECO. При этом это всеукраинская тенденция. Средняя стоимость сжиженного газа в рознице выросла до отметки 11 гривен 34 копейки за литр.

С чем связан рост цен на автогаз и как будет развиваться ситуация дальше, рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в эфире радиостанции

Голос Столицы.

"Не знаю искусственно создан дефицит газа или ситуативно, но он есть. И не пасет задних "Укргаздобыча", которые тоже, учитывая ажиотаж, повышает свои цены. По поводу перспектив, если мы сегодня уже имеем среднюю цену 21 580 гривен за тонну, учитывая удельный вес этого газа, то на входе получается 11 гривен 40 копеек за литр без учета транспортировки, хранения и операционных растрат. Если средняя цена по Украине за газ 11 гривен 36 копеек за литр, то в ближайший период цена 12 гривен и 12,50 за литр не будет казаться заоблачной", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Украине резко подорожал газ для автомобилей. Как стало известно, за последние несколько дней АЗС подняли цены на газ для авто от 10 копеек до гривны за литр горючего.