Стало известно, сколько украинцы в июле продали валюты

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в июле составила 327,3 миллиона долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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По данным НБУ, в июле банки продали наличной валюты населению на 502,8 миллиона долларов, купили – на 830,1 миллиона долларов.

Также стало известно, что с начала года украинцы продали банкам на 1,802 миллиарда долларов больше наличной валюты, чем купили.

Ранее экономист Виктор Скаршевский в эфире "ГС" отметил, что за последние три года в Украине сформировались определенные циклы колебаний курса валют.