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15.08.201715:03
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    Экономика

    Стало известно, сколько украинцы в июле продали валюты

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    По данным Национального банка Украины, в июле банки продали наличной валюты населению на 502,8 миллиона долларов, купили – на 830,1 миллиона долларов.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в июле составила 327,3 миллиона долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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    По данным НБУ, в июле банки продали наличной валюты населению на 502,8 миллиона долларов, купили – на 830,1 миллиона долларов.

    Также стало известно, что с начала года украинцы продали банкам на 1,802 миллиарда долларов больше наличной валюты, чем купили.

    Ранее экономист Виктор Скаршевский в эфире "ГС" отметил, что за последние три года в Украине сформировались определенные циклы колебаний курса валют.

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