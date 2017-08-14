В Украину прибыла третья партия антрацита из ЮАР

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Третье судно из ЮАР с партией угля антрацитовой группы в 75 тысяч тонн прибыло в Украину, следующая партия ожидается в сентябре, сообщает в понедельник энергокомпания бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК.

"В порт "Южный" прибыло третье судно с антрацитом из ЮАР для теплоэлектростанций ДТЭК. Новая партия угля пополнит запасы угля на станциях, которые покрывают летнюю нехватку мощности в энергосистеме Украины и готовятся к прохождению осенне-зимнего периода. Балкер SBI REGGAE доставил в Украину 75 тысяч тонн южноафриканского антрацита. Судно разгружается", — сообщает пресс-служба компании. После разгрузки топливо направится на склады Приднепровской и Криворожской ТЭС.

"Доставленный ранее импортный ресурс создал необходимый запас прочности на наших ТЭС для работы в летний период. Благодаря этому население и предприятия бесперебойно получают электроэнергию. Следующее судно из ЮАР мы ожидаем в середине сентября, что станет началом активной фазы накопления угля к зиме", — приводит пресс-служба слова коммерческого директора "ДТЭК Энерго" Виталия Бутенко.

По данным компании, в рамках заключенного контракта ДТЭК уже импортировал в Украину 225 тысяч тонн антрацита из ЮАР. Так, первое судно с 75 тысячами тонн антрацита для теплоэлектростанций ДТЭК прибыло в Украину 25 мая, второе — 23 июля. Всего в ЮАР компания законтрактовала 675 тысяч тонн угля. ДТЭК отмечает, что работает над снижением зависимости Украины от импортного антрацита и планирует к началу осенне-зимнего периода 2017 года осуществить перевод двух блоков Приднепровской ТЭС с антрацита на использование угля газовой марки, который добывается в Украине.

В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — из РФ и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля в Украину. Украина заменяет антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки, также Киев договорился о поставках угля из США.