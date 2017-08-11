В Мининфраструктуры сообщили, когда завершатся переговоры с Ryanair

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Переговоры Украины с авиакомпанией-лоукостером Ryanair должны завершиться в 20-х числах августа, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "5 канала".

"Мы планировали совсем другую историю. Это должна была быть история успеха, история захода самой большой авиакомпании Европы в Украину. Это должен был быть четкий сигнал иностранным компаниям, что в Украине можно работать, что здесь выгодно и безопасно", – сказал он.

Он отметил, что переговоры с Ryanair велись в течение полугода "в полной конфиденциальности".

"Я стараюсь сейчас не вмешиваться, чтобы не получить очередную порцию обвинений, что я что-то сделал не так. Пожалуйста, чистое поле, договаривайтесь, покажите, как сделать так. Премьер дал четкое поручение господину Рябикину (глава аэропорта Борисполь – ред.) и офису привлечения инвестиций успешно завершить переговоры с Ryanair. Думаю, это должно быть в 20-х числах августа, не позже", – заявил Омелян.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля, объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным. Позднее стало известно, что международный аэропорт "Львов" в ходе переговоров с авиакомпанией Ryanair отклонил несколько ее требований, но, тем не менее, заключил контракт.