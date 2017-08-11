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    В начале осени подскочат цены на яйца - эксперты

    (обновлено: )18710
    По словам руководителя ассоциации "Союз птицеводов" Сергея Карпенко, на рынке яиц наблюдается такая же тенденция, как и на рынке мяса птицы - объемы экспорта в 1-м полугодии превышают показатель прошлого года при сохранении объемов производства.
    Яйца
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Ассоциация "Союз птицеводов" прогнозирует сезонный рост цен на яйца в сентябре, передаю "Украинские Новости" со ссылкой на руководителя ассоциации Сергей Карпенко.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
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    "Во второй половине года ми ожидаем повышение ценовых трендов на яйца куриные пищевые, поскольку с февраля по сентябрь производители были вынуждены отпускать их по ценам значительно ниже себестоимости… Ценовая ситуация в этом году была даже хуже, чем в прошлом году, отпускные цены в определенные периоды опускались до уровня 2014 года. Как мы уже неоднократно констатировали, для украинского рынка яиц присущи сезонные колебания, а начиная с сентября, этот фактор полноценно начинает действовать", — сообщил эксперт.

    Более того, по его словам, на рынке яиц наблюдается такая же тенденция, как и на рынке мяса птицы — объемы экспорта в 1-м полугодии превышают показатель прошлого года при сохранении объемов производства.

    Так, производство яиц во всех категориях хозяйств по итогам 1-го полугодия составило 7,9 млрд штук, что лишь на 0,8% больше, чем в 1-м полугодии 2016 года.

    Экспорт яиц при этом увеличился на 30% до 506 млн штук по сравнению с 1-м полугодием прошлого года.

    За 7 месяцев, по данным на сайте ассоциации, экспорт увеличился на 38% до 658,2 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    "На сегодняшний день существует достаточно высокий спрос на эту продукцию на внешних рынках, поэтому объемы экспорта должны превысить прошлогодние показатели", — сообщил Карпенко.

    При этом в случае повторения вспышек птичьего гриппа и последующих торговых ограничений со стороны импортеров данные планы могут быть скорректированы.

    ранее сообщалось, что в июле, по сравнению с июнем 2017 года, потребительские цены в Украине выросли на 0,2%. Больше всего в цене подскочили мясо, табачные изделия, медицинские услуги и железнодорожные перевозки. 

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