Полиция предотвратила перерасход "Нафтогазом" миллионов гривен

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Работники Департамента защиты экономики Национальной полиции предотвратили перерасход средств НАК "Нафтогаз Украины" во время тендерных процедур на сумму 36 миллионов гривен, говорится на сайте ведомства.

Как стало известно, дочернее предприятие Национальной акционерной компании проводило открытые торги на закупку большегрузных мототранспортных средств. Победителями признали предприятия, которые предложили самую низкую цену по лотам. Во время анализа информации работники отдела противодействия преступлениям в топливно-энергетическом комплексе Департамента установили, что предложенная стоимость завышена и дальнейшее заключение договоров с данными коммерческими структурами может привести к перерасходу средств компании.

Письма о выявлении нарушения, которые могут привести к негативным последствиям, правоохранители направили к НАК "Нафтогаз Украины".

После полученных писем, компания отменила закупку автокранов по завышенным ценам и объявила о проведении повторного аукциона. На этот раз те же компании предложили цены, которые были значительно ниже.

"Таким образом сотрудники отдела противодействия преступлениям в топливно-энергетическом комплексе Департамента защиты экономики Нацполиции предупредили перерасход средств НАК "Нафтогаз Украины" на сумму почти 36 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, "Нафтогаз Украины" не исключает закупку газа у России в этом году в случае критической ситуации во время отопительного сезона.