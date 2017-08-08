Завод "Росатома" счел иск "дочки" "Нафтогаза" о банкротстве необоснованным

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск, Донецкая область, входит в энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш") назвало необоснованным иск со стороны ДК "Газ Украины" (дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины") о признании ЭМСС банкротом за долги, говорится в заявлении ПАО.

Спор между сторонами начался еще в 2014 году, сумма иска составляла почти 12,9 миллиона гривен. В настоящее время задолженность ЭМСС оплачена частично в размере 1,45 миллиона гривен.

"Вступившим в силу определением хозяйственного суда Запорожской области от 10 мая 2016 года исполнение решения рассрочено до 30 ноября 2017 года. Сумма задолженности, подлежащая взысканию именно по этому решению суда, является основанием заявления о признании ПАО "ЭМСС" банкротом и составляет 11,417 миллиона 31,71 гривен. Таким образом, указанное выше заявление ДК "Газ Украины" является необоснованным", — отмечается в заявлении.

В настоящее время заявление ДК "Газ Украины" о банкротстве ПАО "ЭМСС" зарегистрировано в суде.

"ПАО "ЭМСС" в случае принятия судом данного заявления о возбуждении дела к рассмотрению подготовит соответствующие возражения на заявление ДК "Газ Украины", — говорится в заявлении.

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"Энергомашспецсталь" — крупнейший украинский производитель изделий для металлургии, судостроения, энергетики, в том числе атомной, и общего машиностроения. Предприятие находится в подконтрольном Киеву Краматорске Донецкой области. Контрольный пакет предприятия принадлежит машиностроительному дивизиону госкорпорации "Росатом" — холдингу "Атомэнергомаш".