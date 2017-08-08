В Украине замедлилась инфляция

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Инфляция в Украине в июле замедлилась до 0,2% по сравнению с 1,6% в июне, сообщается на сайте правительства Украины во вторник со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

"По данным Государственной службы статистики Украины цены на потребительском рынке в июле текущего года по сравнению с июнем выросли на 0,2%, а с начала года — на 8,2%", — говорится в сообщении.

При этом инфляция в июле в годовом выражении ускорилась до 15,9%.

Сообщается, что подорожали мясо и мясопродукты (5,1%), рис, масло, хлеб, макаронные изделия (0,8-2,4%), однако снизились цены на яйца (-9%) и овощи (-9,2%). Подешевели также масло (-0,2%), рыба (-0,4%), фрукты (-1,4%), крупы, в частности гречка, и сахар (-0,2 —4,3%). Снижение цен зафиксировано на одежду и обувь (-4,4%), а также топливо и масла (-1,1%).

Нацбанк ранее допустил, что инфляция по итогам 2017 года может превысить 9,1%, которые ранее прогнозировал регулятор. По данным Госстата, инфляция на Украине по итогам 2016 года составила 12,4%.