Скорость перевозки речным транспортом пугает украинский бизнес - эксперт

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В этом году после 14-летнего перерыва арбузы из Херсонской области в Киев доставили водным путем. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, такие грузоперевозки менее затратные, чем автотранспортом, и удешевляет продукт для конечного потребителя. После этого в Украине начали активно обсуждать перспективы речных грузоперевозок.

Какие украинские города могут заинтересоваться грузоперевозками по Днепру, рассказал эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава в эфире радиостанции Голос Столицы.

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"В первую очередь перевозки по Днепру заинтересовали бы город Запорожье — наш индустриальный гигант, крупнейший областной центр с самой большой промышленностью. То есть они могли бы и частично используют Днепр для перевозки и железорудного сырья на металлургические комбинаты города, и отправку готовой продукции. Кроме этого, есть возможность использовать Днепр для перевозки нефтепродуктов из Беларуси. А также использовать его для перевозки контейнеров. Уже такие попытки были, но скорость перевозки пугает наш бизнес", — отметил эксперт.