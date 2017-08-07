ГФС отчиталась об импорте угля: половина - из России

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КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Украина в январе-июле 2017 года импортировала каменного угля и антрацита на сумму 1 миллиард 472,151 миллиона долларов, более половины — из России, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Из России поступил уголь на 762,006 миллиона долларов, что составляет 51,76% импорта. Из США Украина импортировала угля на 378,469 миллиона долларов (25,71%), из Канады — на 116,185 миллиона долларов (7,89%), из других стран — на 215,491 миллиона долларов (14,64%).

Зимой были заблокированы поставки угля из Донбасса, в связи с чем действовали чрезвычайные меры в энергетике. В июле директор "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что их действие прекращено с середины июля. К ним могут вернуться в октябре, если будут сорваны сроки поставок угля.

В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — из РФ и ЮАР. В РФ закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов.