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    Экономика

    "Есть друзья, с которыми и враги не нужны". Коболев о заявлениях Насалика по газу

    (обновлено: )31411
    Глава "Нафтогаза" раскритиковал прошлогодние заявления министра энергетики и угольной промышленности о недостаточности газа в украинских ПХГ. По мнению Коболева, слова Насалика стали одной из главных причин спекулятивного роста цен на газ в ЕС.
    Андрей Коболев
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Заявления министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика наносят стране миллионные убытки, считает глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

    Ранее Насалик заявил, что оператор украинской газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" может быть технически не готова к прокачке газа из-за нежелания "Нафтогаза" инвестировать в ГТС Украины.

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    "В прошлом году громкие заявления министра о недостаточности газа в украинских ПХГ стали одной из главных причин спекулятивного роста цен на газ в ЕС, что стоило Украине несколько десятков миллионов долларов, на которые выросла цена импортируемого газа. Теперь заявления о неспособности украинской газотранспортной системы (ГТС) "прокачивать газ". Есть такие друзья, с которыми и враги не нужны", — написал Коболев на своей странице в Facebook.

    Андрей Коболев/Facebook, 7 августа 2017

    "Укртрансгаз" заявлял, что "Газпром" 4 июля увеличил заявку на транзит газа через Украину в Европу до 272 миллионов кубометров в сутки, что является многолетним максимумом для заявок в межотопительный сезон.

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