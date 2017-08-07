Пограничники планируют получить полмиллиарда на строительство "Стены"

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КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины в 2017 году может получить 500 миллионов гривен на строительство проекта "Стена" на границе с Россией, заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"На данный момент финансирование (строительства "стены" — ред.) составляет около 15 %. Пока что те средства, которые мы реально получили, по состоянию на 1 января 2017 года составляли 600 миллионов гривен… (Сумма 500 миллионов гривен – ред.) – это ожидаемая сумма, которая будет выделена или может быть выделена в течение этого года", — сказал Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

Таким образом он ответил на вопрос о возможности получения ведомством 500 миллионов гривен на строительство "Стены" в этом году.

При этом Слободян отметил, что на сегодняшний день Госпогранслужба получила 89 миллионов гривен (3,4 миллиона долларов).

В 2015 году правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в "Европейский вал". Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен. Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое. Ранее Генпрокуратура Украины заявила, что правоохранители расследуют факт присвоения бюджетных средств в размере более 3,8 миллиона долларов при реализации проекта.