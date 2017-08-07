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    Экономика

    Переговоры по транзиту газа через Украину предложили перенести

    (обновлено: )39520
    Европейская сторона предложила перенести консультации с Россией, которая заявляет об изношенности украинской газотранспортной системы, с конца текущего месяца на октябрь.
    Газопровод
    УНИАН

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Евросоюз предложил перенести на октябрь консультации Минэнерго РФ с ЕК по транзиту газа через Украину, которые ранее планировались на конец августа, сообщил РИА Новости представитель российского Минэнерго.

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
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    "Минэнерго России из года в год говорит об изношенности украинской ГТС, недостаточных инвестициях в ее модернизацию и рисках транзита. С вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шевчовичем мы регулярно обсуждаем эту ситуацию. Очередные консультации планировались в конце августа, но, к сожалению, европейская сторона предложила их перенести на октябрь", — сообщил собеседник агентства.

    Руководство "Укртрансгаза" ранее обвинило "Нафтогаз" в том, что компания не заинтересована в инвестициях в ГТС Украины якобы из-за рисков строительства Россией газопроводов в обход Украины. Такая политика, по их мнению, может негативно отразиться на подготовке Украины к зиме. Позже, глава украинского Минэнерго Игорь Насалик, в свою очередь, не исключил, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа из-за нежелания "Нафтогаза" инвестировать в ГТС Украины.

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