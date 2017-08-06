Добыча золота в Украине: американцы инвестируют $100 млн

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. Американская компания Avellana Gold разработала проект по добыче золота и золото-полиметаллической руды на Закарпатье, в который планирует инвестировать около 100 миллионов долларов, сообщает Госгеокадастр.

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Компания планирует разработать новую инфраструктуру и стратегию развития Мужиевского месторождения с использованием современного оборудования.

Старая инфраструктура Мужиевского месторождения ограничивала возможности рудника — объем добычи достигал 120 тыс тонн в год.

Сегодня же инвесторы планируют организовать высокоэффективное производство на длительную перспективу с годовым объемом добычи 500 тыс тонн.

Для этого Avellana Gold планирует включить в разработку одновременно и золотые, и золото-полиметаллические руды. По сути, это будет новая стратегия добычи.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о новой программе по разработке нефтегазовых месторождений на американском шельфе.