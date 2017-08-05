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    "Баржа Гройсмана". Херсонские арбузы поступили в продажу в Киеве

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    Так, как сообщает одна из торговых сетей, присутствующих на рынке в Киеве, арбузы "уже покинули свои уютные каюты" и поступили в магазины после путешествия из Херсона.
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Херсонские арбузы, которые ранее транспортировались в Киевскую область на барже, поступили в продажу в столице.

    Так, как сообщает одна из торговых сетей, присутствующих на рынке в Киеве, арбузы "уже покинули свои уютные каюты" и поступили в магазины.

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    Напомним, накануне баржа с арбузами из Херсона прибыла в Переяслав-Хмельницкий Киевской области, где ягоды перегрузили для отправки в Киев.

    Отметим, за путешествием арбузов, которую помпезно анонсировал премьер Владимир Гройсман, вся страна следила в режиме онлайн.

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