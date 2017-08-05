МинАПК поделилось своими ожиданиями по поводу урожая зерна

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Валовой урожай зерновых в Украине в 2017 году составит от 60,2 до 63 млн тонн, прогнозирует Министерство аграрной политики и продовольствия страны.

По данным Минагропрода Украины, в 2016 году урожай зерновых в стране составил рекордные 66 миллионов тонн.

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"По предварительным данным из регионов, прогноз валового сбора зерновых культур на Украине в 2017/2018 маркетинговом году в зависимости от погодных условий ожидается на уровне от 60,2 до 63 миллионов тонн", — сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

Сообщается, что по состоянию на 4 августа собрано 30,9 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, в частности пшеницы — 22 миллиона тонн, ячменя — 7,4 миллиона тонн, ржи — 228 тысяч тонн, овса — 112 тысяч тонн, гороха — 1,1 миллиона тонн. Кроме этого собрано 2 миллиона тонн рапса.

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