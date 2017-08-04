Эксперт об абонплате за газ: судьба обездоленных уже решена

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не удалось обсудить вопрос о абонплате за газ для населения. Помешали профсоюзы. Сначала около тысячи представителей профсоюзного движения митинговали под окнами Нацкомиссии, требуя отказаться от введения абонплаты за голубое топливо.

Потом люди пошли на заседание комиссии и после спора с председателем НКРЕКП Дмитрием Вовком, последний из-за криков и возмущения митингующих досрочно закрыл заседание комиссии.

Организаторы акции заявили, что срыв заседания Нацкомиссии был единственным путем, чтобы остановить утверждение абонплаты за газ, которая бы сделала украинцев еще беднее, потому обязала бы платить за обслуживание труб, даже если граждане не пользуются газом.

Свое мнение о том, введут ли все-таки абонплату за газ, высказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Безусловно. Мы дождемся и повышения тарифов, ведь это же одно из условий получения транша МВФ, это структурные маяки, которые были выставлены еще весной. Поэтому все остальное — это дымовая завеса, имитация борьбы за права обездоленных. На самом деле судьба обездоленных уже решена, как вот просто разыгрывается спектакль", — считает эксперт.