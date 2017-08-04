Украина накапливает достаточно угля для зимы - вице-премьер

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Украина накапливает достаточно угля для прохождения зимы — на сегодня на складах ТЭС и ТЭЦ уже накоплено 2,34 миллиона тонн топлива, поэтому необходимости в продолжении чрезвычайных мер в энергетике пока нет, заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион.

"На сегодня запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 2,344 миллиона тонн, в том числе газовой группы – 1,477 миллиона тонн, антрацитовой группы – 867 тысяч тонн. Подготовка к зиме идет по плану. Угля накоплено достаточно, поэтому необходимости в продолжении чрезвычайных мер в энергетике пока нет", — приводит слова Кистиона Правительственный портал.

Также он сообщил, что благодаря временным чрезвычайным мерам в энергетике с 17 февраля до 17 июля сэкономлено около 2,7 миллиона тонн угля. По его словам, этого удалось достичь, увеличив нагрузку на гидроэнергетику, атомные станции и ТЭС, работающие на газовой группе угля.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

В июле директор национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что действие чрезвычайных мер в энергетике в Украине прекращено с середины июля, к нему могут вернуться в октябре, если будут сорваны сроки поставок угля.

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В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — из РФ и ЮАР. В РФ закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года РФ осталась крупнейшим поставщиком угля в Украину. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из ЮАР. Также Украина договорилась о поставках угля из США.