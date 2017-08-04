Нацбанк сохранил прежнюю учетную ставку

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 12,5%, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 12,5% годовых. Проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью нивелировать риски для достижения целей по инфляции", — говорится в сообщении Нацбанка.

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В начале июля регулятор также оставил ставку на уровне 12,5%. До этого Нацбанк Украины дважды снижал учетную ставку в этом году: в конце мая — с 13% до 12,5%, а в середине апреля — с 14% до 13%.

В 2016 году Нацбанк Украины активно снижал учетную ставку начиная с весны. Уровня в 14% она достигла в конце октября.

В то же время в 2015 году НБУ неоднократно резко повышал ставку, пытаясь стабилизировать сложную финансовую ситуацию в стране: с начала февраля — до 19,5% с 14% годовых, а затем, менее чем через месяц, с 4 марта — до 30%. Во второй половине года регулятор начал понижать ставку.

Таким образом, за последние два с небольшим года ставка колебалась в диапазоне от 30% до 12,5%. С марта 2015 года она снизилась почти в 2,5 раза.

Как сообщалось, Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции в августе.