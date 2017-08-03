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    Нет никаких оснований для повышения цены на газ для населения - Розенко

    (обновлено: )6301
    Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко подчеркнул, что на сегодняшний день "нет никаких экономических предпосылок для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на повышение цен на газ для населения".
    Вице-премьер министр Павел Розенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. На сегодняшний день нет никаких оснований говорить о пересмотре цен на газ для населения и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. 

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    УНИАН
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    "То, что говорит Нацбанк, что сегодня инфляционные тенденции в Украине являются нормальными и мы сдерживаем инфляцию в тех рамках, которые зафиксированы в госбюджете и то, что мы сохраняем стабильность в течение уже долгого времени нацвалюты – это все фактор того, что нет никаких оснований для пересмотра или повышения цены на газ для населения. То есть, сегодня нет никаких экономических предпосылок для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на повышение цен на газ для населения. И я убежден, что этого не произойдет, я как член правительства на сегодня могу четко говорить, что никаких решений о повышении цены на газ для населения я лично не поддержу", — сказал Розенко в эфире телеканала "112 Украина".

    При этом вице-премьер-министр отметил, что цена на газ зафиксирована.

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    "У нас зафиксирована цена на газ для населения на уровне 6 879 грн (за 1 тыс. кубометров — Ред.). Это на уровне прошлого отопительного сезона. Сегодня говорить о пересмотре цены у нас нет никаких оснований". — подчеркнул он.

    Как сообщалось, Кабмин отказался от компенсации "Нафтогазу" за поставку газа населению. В прошлом месяце в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что с октября ожидают повышения цены на газ для населения.

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