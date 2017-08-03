Минэнерго: Украина к концу 2019 г откажется от использования антрацита

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Украина к концу 2019 года может отказаться от использования угля антрацитовой группы, который в основном импортируется, на энергоблоках, сообщает в четверг пресс-служба Минэнерго со ссылкой на министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

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"Игорь Насалик сообщил, что Минэнергоугля имеет четкий график перевода энергоблоков на газовую группу угля и контролирует его соблюдение, что даст возможность до конца 2018 года заместить около 6 миллионов тонн антрацита, а к концу 2019 года отказаться от угля антрацитовой группы", — сообщает Минэнерго на своем сайте.

"Наша задача — не диверсифицировать поставки антрацита, а осуществить его замещение", — подчеркнул министр. По данным министерства, в четверг министр проинформировал о мероприятиях с целью перевода котлоагрегатов с антрацитового на газовый уголь. В частности, по его словам, для замещения дефицитного антрацитового угля с 2016 года реализуется пилотный проект перевода энергоблоков №2 и №5 Змиевской ТЭС компании "Центрэнерго" на газовую группу угля. В мае этого года энергоблок №2 включен в сеть для выполнения пусконаладочных работ, реконструкция энергоблока №5 продолжается.

Второе направление работы – увеличение использования собственной сырьевой базы. По его словам, амбициозные цели по увеличению собственной добычи на 10 миллионов тонн позволят полностью отказаться от импорта и обеспечить тепловую генерацию украинским углем.

Ранее организаторы торговой блокады Донбасса заявили, что намерены полностью перекрыть поставки угля из России в Украину.