В Кабмине назвали зарплаты новых чиновников при министерствах

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Зарплата новых государственных служащих в министерствах будет начинаться от 50 тысяч гривен, сообщил в ходе круглого стола сообщил глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко.

"Учитывая ответственность, особые ожидания от этих людей, должна быть создана соответствующая мотивация и зарплата должна быть конкурентной на рынке. Те расчеты, которые у нас есть совместно с Министерством финансов, я скажу, средние, потому что зависит от стажа и некоторых других моментов, но в целом мы можем говорить, что руководитель директората будет иметь заработную плату в районе 70 тыс гривен, руководитель экспертной группы в директорате — немного больше 60 тыс и государственный эксперт, который работает в директорате, — в районе 50 тыс гривен", — сказал Ващенко.

При этом, заработные платы будут расти у всех госслужащих. В то же время, по словам заместителя государственного секретаря Кабинета министров Татьяны Ковтун, правительство намерено принять необходимые нормативно-правовые акты для запуска отбора 16 августа. Начало отбора состоится 1 сентября. Таким образом, первые назначений новых госслужащих могут начаться с 1 ноября.

Всего на реализацию реформы госслужбы, как отметил глава Представительства ЕС в Украине Беренд де Гроот, ЕС намерен выделить 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что управление делами Верховной Рады перечислило 7,3 миллиона гривен народным депутатам за выполнение полномочий в июле 2017 года. При этом нардепам за июль были выплачены отпускные в сумме 7,5 млн гривен.