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    Министр финансов потребовал проверить его на уклонение от налогов

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    Александр Данилюк считает "необходимым снять все искусственно спровоцированные подозрения и возможные домыслы в обществе". Министр подчеркнул, что просьба к ГФС - его "собственная инициалива".
    Александр Данилюк
    УНИАН

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк, подозреваемый в неуплате налогов, потребовал от Государственной фискальной службы (ГФС) провести повторную проверку уплаты им налоговых платежей, которая может снять с него подозрения.

    Ранее на сайте Единого реестра судебных решений Украины было обнародовано определение, согласно которому Генпрокуратура расследует уголовное дело по подозрению Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Суд также поручил налоговикам провести проверку деятельности главы Минфина. Сам Данилюк отверг обвинения правоохранителей и заявил, что все налоги платил исправно.

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    "Несмотря на всю нелепость ситуации и очевидную заангажированность дела, я считаю необходимым снять все искусственно спровоцированные подозрения и возможные домыслы в обществе. Поэтому прошу Государственную фискальную службу провести проверку полноты уплаты мной налогов в соответствии с законами Украины. Это моя собственная инициатива, чтобы окончательно снять все вопросы", — написал Данилюк в четверг на своей странице в Facebook.

    Александр Данилюк/Facebook, 3 августа 2017
    Александр Данилюк/Facebook, 3 августа 2017

    Также министр обратился в Национальное агентство по предотвращению коррупции с требованием обнародовать результаты проверки его налоговых деклараций.

    Данилюк добавил, что в следующий понедельник планируется рассмотрение его апелляционной жалобы на решение суда, который поручил налоговикам провести проверку его финансовой деятельности.

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