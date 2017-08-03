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    Экономика

    Ради любви граждан нардепы обещают сокращение коммуналки - эксперт

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (640)

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    Бывший член НКРЭКУ Андрей Герус в эфире "ГС" пояснил, что безвыходных ситуаций не бывает: даже если дом потребляет много тепла, всегда можно провести термомодернизацию.
    Счетчики воды
    УНИАН

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Закон о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения, который предусматривает обязательное оборудование домовыми счетчиками всех зданий, подключенных к теплосетям, горячему и холодному водоснабжению, вступил в силу.

    По мнению авторов закона, установка общедомовых счетчиков должна уменьшить счета украинцев за коммунальные услуги, поскольку это позволит снизить объем неучтенных расходов воды во внутридомовых системах, а также сократить потребление тепловой энергии.

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    Можно ли верить обещаниям, что счетчики помогут сократить цифры в платежках, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Андрей Герус.

    "Я слабо себе представляю, чтобы авторы закона сказали наоборот. Потому что это — народные депутаты, которые избираются, им нужна народная любовь. Но действительно, в большинстве случаев, скорее всего, будет сокращение счетов. Но может быть и иная ситуация. Если дом внутри — холодный и потребляет много тепла, то в некоторых домах счета могут и вырасти. Но здесь, опять же, ситуация управляемая, потому что такой дом может заменить окна, заменить двери, провести термомодернизацию. И тогда, действительно, счета там уменьшатся", — пояснил Герус.

    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, комментируя закон о счетчиках, отметил, что речь в данном случае идет о коммерческих, "общих счетчиках, которые будут установлены на многоквартирные дома". "Вы, как житель этого дома, независимо от того, есть у вас счетчики, нету у вас счетчиков, все, что дом потребил, будет распределено среди его жильцов", — сказал он. 

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