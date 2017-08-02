Эксперт о нововведениях властей: будем платить за себя и за того парня

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Со 2 августа в силу вступил закон об обязательной установке счетчиков на тепло и воду. Предполагается, что это позволит уменьшить счета украинцев за коммунальные услуги. А это, в свою очередь, должно способствовать сокращению потребления газа, а также выбросов парниковых газов.

Насколько эффективно данное решение, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Ваши слова об удешевлении услуги напомнили мне, что на излете СССР, году так в 88-м, была замечательная песня в перестроечном ключе: "Вчера опять, от имени народа, у нас подорожала колбаса". У нас все решения относительно тарифов и нововведения, они как раз ведут к удорожанию услуги для конечного потребителя. В данном случае речь идет о коммерческих, общих счетчиках, которые будут установлены на многоквартирные дома, и вы, как житель этого дома, независимо от того, есть у вас счетчики, нету у вас счетчиков, все что дом потребил, будет распределено среди его жильцов. На всех", — заявил Землянский.

Ранее вице-премьер-министр Владимир Кистион, комментируя решение Окружного административного суда Києва, который 19 июля удовлетворил иск НАК "Нафтогаз Украины" и обязал правительство разработать порядок возмещения компенсации компании за выполнение специальных обязательств по поставке газа населению, заявил, что с учетом уровня прибыли "Нафтогаза" выплата такой компенсации невозможна.