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    В Украине десять проблемных банков - Фонд гарантирования вкладов

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    Согласно требованиям НБУ, банки, не выполнившие условие докапитализации, будут вынуждены либо уйти с рынка, либо объединяться с другими
    Часы на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Десять украинских банков не справились с поставленной Нацбанком задачей нарастить свой уставный капитал до 200 млн грн до 11 июля текущего года. Об этом в интервью Минфину заявила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.

    В то же время она не стала называть, какие именно банки не увеличили уставный капитал.

    "Сегодня есть ряд банков со статусом проблемности. Их около десяти. Названия мы разглашать не можем", — отметила Рекрут.

    Согласно требованиям НБУ, банки, не выполнившие условие докапитализации, будут вынуждены либо уйти с рынка, либо объединяться с другими

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