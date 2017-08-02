В закупке угля из США нет большого достижения – эксперт

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Государственная компания "Центрэнерго" договорилась о поставках из США 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы. Уголь будет поставлять одна из пяти американских компаний которая показала лучшее предложение. Известно, что первые 85 тысяч тонн должны прибыть в порт "Южный" в начале сентября, а в конце месяца прибудут следующие 120 тысяч тонн. По данным "Центрэнерго", цена американского угля составит 113 долларов.

Отметим, что ранее президент Петр Порошенко сообщал, что из Штатов в Украину придет 2 миллиона тонн угля, но, как видим, пока что речь идет только семи сотнях тысяч тонн.

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О цене такого угля высказался в эфире радиостанции Голос Столицы член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"На самом деле, эта цена выше той, которая была ранее озвучена "Центрэнерго", когда компания проводила еще в мае-июне тендеры и там была цена 95 долларов за тонну. То есть она уже выше предложения. Второй момент, действительно, цена в 113 долларов, как я знаю, это цена базовой отгрузки. То есть базовая цена со всеми транспортными составляющими, логистикой США, с их портовыми сборами, у них есть особые условия также в США оплаты доставки этого угля, то получится где-то цена в районе 150 долларов. То есть пока я не вижу большого достижения в таком контракте", — заявил эксперт.