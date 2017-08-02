наверх
02.08.201702:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В закупке угля из США нет большого достижения – эксперт

    (обновлено: )22
    Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что реальная цена закупленного в США угля составит около 150 долларов.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Государственная компания "Центрэнерго" договорилась о поставках из США 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы. Уголь будет поставлять одна из пяти американских компаний которая показала лучшее предложение. Известно, что первые 85 тысяч тонн должны прибыть в порт "Южный" в начале сентября, а в конце месяца прибудут следующие 120 тысяч тонн. По данным "Центрэнерго", цена американского угля составит 113 долларов.

    Уголь
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
    Уголь из США – итог большой политической игры

    Отметим, что ранее президент Петр Порошенко сообщал, что из Штатов в Украину придет 2 миллиона тонн угля, но, как видим, пока что речь идет только семи сотнях тысяч тонн.

    Читайте также: Сидели тихо, а тут ты пришел. Как изменится жизнь украинцев в августе

    О цене такого угля высказался в эфире радиостанции Голос Столицы член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

    "На самом деле, эта цена выше той, которая была ранее озвучена "Центрэнерго", когда компания проводила еще в мае-июне тендеры и там была цена 95 долларов за тонну. То есть она уже выше предложения. Второй момент, действительно, цена в 113 долларов, как я знаю, это цена базовой отгрузки. То есть базовая цена со всеми транспортными составляющими, логистикой США, с их портовыми сборами, у них есть особые условия также в США оплаты доставки этого угля, то получится где-то цена в районе 150 долларов. То есть пока я не вижу большого достижения в таком контракте", — заявил эксперт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Новый архитектурно-дорожный знак "Киев"
    Украина: жара наступает
    Встреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Полиция Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы