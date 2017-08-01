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    Экономика

    Украина нарастила транзит газа РФ до рекордного уровня за шесть лет

    Тема:

    Газ из РФ для Украины и ЕС (349)

    (обновлено: )28332
    По данным "Укртрансгаза", транзит российского газа за январь-июль текущего года вырос на 22,8%. При этом импорт газа из европейских стран увеличился в 2,4 раза, составляет 8,1 миллиарда кубометров.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Украина за первые семь месяцев 2017 года нарастила импорт газа из европейских стран в 2,4 раза, а транзит российского "голубого топлива" в ЕС — почти на 23%, сообщил оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз".

    "Транзит российского газа вырос на 22,8%, до рекордного уровня за последние шесть лет — 52,3 миллиарда кубометров. Импорт газа из европейских стран увеличился в 2,4 раза, составляет 8,1 миллиарда кубометров. Импорт из РФ уже как 613 дней равен нулю", — говорится в сообщении компании в Facebook.

    facebook.com/utg.ua
    Итоги работы ГТС Украины за семь месяцев 2017 года

    Также сообщается, что за данный период добыча газа в Украине выросла на 2,7%, превысив уровень в 12 миллиардов кубометров.

    "С начала сезона сохраняется хороший темп наполнения газохранилищ "голубым топливом", что в 2,4 раза превышает прошлогодний. На сегодня в ПХГ — 13,1 миллиарда кубов", — информирует "Укртрансгаз". Согласно приведенным им данным, за январь-июль отбор газа из хранилищ составил 4,1 миллиарда кубов, что на 26,7% меньше, чем годом ранее. Потребление газа Украиной зафиксировано на уровне прошлого года — 17 миллиардов кубов, сообщает компания.

    "Укртрансгаз"/Facebook, 1 августа 2017

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года. "Укртрансгаз" в начале апреля сообщал, что Украина отобрала из ПХГ за прошедший отопительный сезон 6,7 миллиарда кубометров газа, что на 21% меньше, чем в предыдущем периоде.

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    В Минэнерго Украины в июле заявляли, что Украина сможет вести переговоры с РФ о возобновлении закупок газа при условии выгодного рыночного предложения со стороны "Газпрома".

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