Украине не стать независимой от импорта - экономист

Может ли Украина избавиться от импортозависимости, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал экономический эксперт Всеволод Степанюк.
"От импортозависимости мы полностью не можем избавиться. Украина вообще, а когда-то — УССР, — она специализировалась на том, что импортировала сырье, фактически, завозила из Российской Федерации, и производила готовую продукцию. Сейчас, к сожалению, готовую продукцию мы не производим, а экспортируем, в основном, некоторые виды сырья. Поэтому избавиться полностью нельзя, но нужно, чтобы государство развивало технологические производства, чтобы оно открывало нам рынки, а не закрывало", — заявил экономист.
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