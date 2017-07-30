Украине не стать независимой от импорта - экономист

Sergio Russo/flickr.com Рынок импортеров топлива в ступоре - Косянчук В Украине в июне на 13,5% вырос экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, если сравнивать с маем этого года экспорт уменьшился на более чем 5% (в мае был рост экспорта на 22,5%). Такие данные сообщает пресс-служба Национального банка. В НБУ говорят, что крупнейшим торговым партнером Украины остается Евросоюз. Доля ЕС в общем экспорте товаров увеличилась в этом году до отметки 34,8%. В Нацбанке также сообщают, что импорт товаров в Украину в июне 2017 года тоже вырос и опережает экспорт — на 30%.

Может ли Украина избавиться от импортозависимости, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал экономический эксперт Всеволод Степанюк.

"От импортозависимости мы полностью не можем избавиться. Украина вообще, а когда-то — УССР, — она специализировалась на том, что импортировала сырье, фактически, завозила из Российской Федерации, и производила готовую продукцию. Сейчас, к сожалению, готовую продукцию мы не производим, а экспортируем, в основном, некоторые виды сырья. Поэтому избавиться полностью нельзя, но нужно, чтобы государство развивало технологические производства, чтобы оно открывало нам рынки, а не закрывало", — заявил экономист.

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