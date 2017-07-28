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    ВАСУ подтвердил необоснованную ликвидацию банка "Хрещатик"

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    ВАСУ констатировал, что Нацбанк преждевременно и необоснованно признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, поскольку 4 апреля 2016 года НБУ отнес банк к проблемным на 180 дней, а уже 5 апреля - к неплатежеспособным.
    Здание Банка Крещатик в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Высший административный суд Украины (ВАСУ) поддержал судебные решения предыдущих инстанций о незаконной ликвидации банка "Хрещатик", говорится в постановлении суда от 20 июля, на которое ссылается Finclub.

    Банк Хрещатик
    УНИАН
    Эксперт о новых махинациях в банке "Хрещатик"

    Суд решил оставить без изменений постановление Окружного админсуда Киева от 19 января и постановление Киевского апелляционного админсуда от 20 апреля, которым было признано противоправным и отменено постановление Нацбанка об отнесении банка "Хрещатик" к категории неплатежеспособных.

    ВАСУ констатировал, что Нацбанк преждевременно и необоснованно признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, поскольку 4 апреля 2016 года НБУ отнес банк к проблемным на 180 дней, а уже 5 апреля — к неплатежеспособным. При этом НБУ ссылался на нарушение банком норматива адекватности капитала, хотя перед этим разрешил банкам его нарушать.

    "Коллегия судей соглашается, что принятие постановления об отнесении банка к неплатежеспособным относится к дискреционным полномочиям НБУ, однако отмечает, что нарушения цели, с которой эти полномочия предоставлены, а также порядка использования таких полномочий, что было установлено по данному делу, является основанием для отмены такого решения субъекта властных полномочий", — говорится в постановлении.

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    Напомним, 5 апреля 2016 года НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.

    Как известно, 24,9379% акций банка принадлежало Киевской городской государственной администрации. Опосредованными владельцами банка были Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.

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