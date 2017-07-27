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27.07.201722:38
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    Нацбанк сообщил, как выросли его активы за полгода

    (обновлено: )3301
    НБУ сообщает, что заметно вырос объем ценных бумаг - с 275,3 млрд грн до 333,6 млрд грн, в том числе за счет перетока средств в иностранной валюте.
    Часы на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. С начала года активы Национального банка Украины увеличились до 973,32 млрд грн, сообщает пресс-служба НБУ.

    "За шесть месяцев 2017 активы Национального банка Украины выросли на 32,74 млрд, с 940,58 млрд грн до 973,32 млрд грн", — говорится в сообщении.

    Василий Горбаль
    УНИАН
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    По данным банка, рост активов обусловлен ростом международных резервов Украины на 16% до 17,9 млрд долл: "В частности, авуары в СДР по состоянию на первое июля насчитывали 82,45 млрд грн, монетарное золото — 25,38 млрд грн".

    Также НБУ сообщает, что заметно вырос объем ценных бумаг — с 275,3 млрд грн до 333,6 млрд грн, в том числе за счет перетока средств в иностранной валюте.

    "Соответственно, по графе "Средства и депозиты в иностранной валюте и банковских металлах" произошло уменьшение с 50,9 млрд грн до 28,2 млрд грн", — уточнили в НБУ.

    Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины предоставил "ПриватБанку" статус уполномоченного банка, в котором регулятор может хранить запасы наличных денег.

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