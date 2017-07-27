Нацбанк сообщил, как выросли его активы за полгода

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. С начала года активы Национального банка Украины увеличились до 973,32 млрд грн, сообщает пресс-служба НБУ.

"За шесть месяцев 2017 активы Национального банка Украины выросли на 32,74 млрд, с 940,58 млрд грн до 973,32 млрд грн", — говорится в сообщении.

По данным банка, рост активов обусловлен ростом международных резервов Украины на 16% до 17,9 млрд долл: "В частности, авуары в СДР по состоянию на первое июля насчитывали 82,45 млрд грн, монетарное золото — 25,38 млрд грн".

Также НБУ сообщает, что заметно вырос объем ценных бумаг — с 275,3 млрд грн до 333,6 млрд грн, в том числе за счет перетока средств в иностранной валюте.

"Соответственно, по графе "Средства и депозиты в иностранной валюте и банковских металлах" произошло уменьшение с 50,9 млрд грн до 28,2 млрд грн", — уточнили в НБУ.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины предоставил "ПриватБанку" статус уполномоченного банка, в котором регулятор может хранить запасы наличных денег.