Миссия ЕС даст Украине 2 млн евро на правоохранительные органы

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Консультативная миссии ЕС в Украине даст Киеву более 2 миллионов евро на реализацию 45 проектов по реформированию правоохранительных органов. Об этом заявил глава миссии Кястутис Ланчинскас.

"Мы уже утвердили 45 проектов, которые будут финансироваться. Будут финансироваться тренинги и поездки наших коллег в другие европейские государства для обмена передовым опытом. Также мы будем финансировать оборудование для правоохранительных органов", — сказал Ланчинскас в интервью украинской редакции Deutsche Welle, обнародованном в среду.

По его словам, среди прочего миссия финансирует проект по сотрудничеству украинских правоохранителей с Европолом.

Он также сообщил, что комиссия намерена передать украинским правоохранителям автомобили, которые ранее использовала миссия в Украине.

Ранее глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли призвал срочно реформировать Службу безопасности Украины.