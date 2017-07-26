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    Миссия ЕС даст Украине 2 млн евро на правоохранительные органы

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    Как стало известно, ЕС будут финансироваться тренинги и поездки украинцев в другие европейские государства для обмена опытом. Также будет финансироваться оборудование для правоохранительных органов.
    Флаги ЕС и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Консультативная миссии ЕС в Украине даст Киеву более 2 миллионов евро на реализацию 45 проектов по реформированию правоохранительных органов. Об этом заявил глава миссии Кястутис Ланчинскас.

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    "Мы уже утвердили 45 проектов, которые будут финансироваться. Будут финансироваться тренинги и поездки наших коллег в другие европейские государства для обмена передовым опытом. Также мы будем финансировать оборудование для правоохранительных органов", — сказал Ланчинскас в интервью украинской редакции Deutsche Welle, обнародованном в среду.

    По его словам, среди прочего миссия финансирует проект по сотрудничеству украинских правоохранителей с Европолом.

    Он также сообщил, что комиссия намерена передать украинским правоохранителям автомобили, которые ранее использовала миссия в Украине.

    Ранее глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли призвал срочно реформировать Службу безопасности Украины.

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