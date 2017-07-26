Минфин России рассказал, во сколько обходится Киеву просрочка по долгу РФ

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Высокий суд Лондона в среду конкретизировал вердикт, вынесенный 29 марта 2017 года в пользу России по иску к Украине, уточнив полную суму долга и штрафных процентов.

Как говорится в сообщении на сайте Минфина России, каждый день просрочки по долгу Украины перед РФ обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

"Проценты на сумму основного долга по облигациям подлежат оплате по ставке 8% годовых, проценты на сумму невыплаченного купона – по ставке "3-месячный ЛИБОР в долларах США плюс 2 процента годовых". Выплаты штрафных процентов рассчитываются с 21 декабря 2015 года и производятся по дату полного исполнения обязательств. Таким образом, каждый день просрочки будет стоить государственному бюджету Украины (украинским налогоплательщикам) более 673 тысяч долларов", — говорится в сообщении Минфина РФ.

Кроме того, согласно сообщению министерства, Высокий суд Лондона обязал Украину возместить Российской Федерации часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме 2,8 миллиона фунтов стерлингов, 50% которых дебитор должен заплатить не позднее 20 сентября 2017 года. Более того, суд постановил, что требование России в отношении компенсации Украиной остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения должником обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по поданной Украиной в июне текущего года апелляции на вердикт Высокого суда Лондона.

Напомним, суд обязал Украину выплатить Российской Федерации номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, приобретенных в 2013 году за счет средств ФНБ, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.

Слушания в Апелляционном суде запланированы на январь 2018 года.