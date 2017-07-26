Новый скандал с Ryanair. МАУ подала в суд на Мининфраструктуры

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Компания "Международные авиалинии Украины" потребовала через суд компенсации в связи с заходом на украинский рынок лоукостера Ryanair, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля, объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным. Позднее стало известно, что международный аэропорт "Львов" в ходе переговоров с авиакомпанией Ryanair отклонил несколько ее требований, но, тем не менее, заключил контракт.

"Вчера получил ряд судебных исков МАУ, суть которых следующая: 1. Отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова. 2. Запретить Министерству предоставлять содействие Ryanair в Украине. Ну, и вишенка на торте, из-за возможного захода Ryanair в Украину, компания МАУ была вынуждена снизить цены и нанесла себе ущерб. Поэтому, "национальная" авиакомпания просит суд, чтобы Министерство инфраструктуры компенсировало им десятки миллионов гривен "потерь", — написал Омелян на своей странице в Facebook.

Пост Владимра Омеляна

Как отметил Омелян, украинские "олигархи не жизнеспособны в рыночных условиях и боятся даже намеков на свободную конкуренцию".