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26.07.201708:51
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    Нацбанк повысил курс евро

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро на среду установлен на отметке 3022,16 грн за 100 евро, российского рубля — 4,320 грн за 10 рублей, доллара - 2584,37 грн за 100 долларов.
    Доллары и евро
    AFP/THOMAS COEX

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Национальный банк установил официальный курс гривны на среду, 26 июля, на уровне 2584,37 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 3022,16 грн за 100 евро, российского рубля — 4,320 грн за 10 рублей.

    Как сообщалось ранее, евро бьет рекорды на украинском валютном рынке. На межбанке евровалюта пересекла психологическую отметку в 30 гривен. Курс на наличном рынке также уверенно набирает обороты.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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