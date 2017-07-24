"ПриватБанк" существенно увеличил прибыль в первом квартале

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Национализированный "ПриватБанк" в первом квартале 2017 года увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,52 раза – до 744 млн грн.

Согласно отчетности, активы банка за первый квартал сократились на 9,3% — до 224,19 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — на 5,1% — до 45,802 млрд грн, сообщает УНИАН.

Напомним, чены наблюдательного совета "ПриватБанка" удовлетворили просьбу Александра Шлапака об отставке с должности председателя финучреждения. Исполняющим обязанности председателя правления банка стала член правления Галина Пахачук.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Ранее в Нацбанке сообщили, что до национализации этот банк был финансовой пирамидой.

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