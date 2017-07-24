Курс евро взлетел выше 30 грн

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Национальный банк установил официальный курс гривны на понедельник, 24 июля, на уровне 2588.97 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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Курс евро установлен Нацбанком на отметке 3014.08 грн за 100 евро, российского рубля — 4.393 грн за 10 рублей.

Напомним, евро бьет рекорды на украинском валютном рынке. На межбанке евровалюта пересекла психологическую отметку в 30 гривен. Курс на наличном рынке также уверенно набирает обороты.