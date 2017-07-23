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    Популярность дизельных автомобилей в Украине вызвана ценой – эксперт

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    Автоэксперт Павел Семенченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что если сравнить расход топлива дизельного автомобиля и бензинового, то дизель употребляет топлива меньше.
    Машины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Количество автомобилей с дизельными двигателями в Украине растет. Если в прошлом году авто с этим типом силового агрегата было 36%, то в этом году их уже 38,5%.

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    Если говорить языком цифр, то за первые шесть месяцев 2017 года было продано более 14 тысяч новых автомобилей с дизельными двигателями. Динамика составила + 43% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

    О причинах популярности дизеля на украинском авторынке рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" автоэксперт Павел Семенченко.

    "Если сравнить расход топлива дизельного автомобиля и бензинового, то дизель употребляет топлива меньше. Поэтому даже при равной стоимости топлива, он является более экономичным. Это первое. И второе – автомобили с дизельным двигателем стоят значительно дешевле, чем с бензиновым. Поэтому популярность, я считаю, больше вызвана ценой", — заявил эксперт.

    Ранее сообщалось, что под Верховной Радой протестовали владельцы автомобилей с иностранными номерами. Протестующие заявили, что выступают против инициативы президента Петра Порошенко "ограничить ввоз литовцев и поляков".

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