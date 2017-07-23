Популярность дизельных автомобилей в Украине вызвана ценой – эксперт

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Количество автомобилей с дизельными двигателями в Украине растет. Если в прошлом году авто с этим типом силового агрегата было 36%, то в этом году их уже 38,5%.

Если говорить языком цифр, то за первые шесть месяцев 2017 года было продано более 14 тысяч новых автомобилей с дизельными двигателями. Динамика составила + 43% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

О причинах популярности дизеля на украинском авторынке рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" автоэксперт Павел Семенченко.

"Если сравнить расход топлива дизельного автомобиля и бензинового, то дизель употребляет топлива меньше. Поэтому даже при равной стоимости топлива, он является более экономичным. Это первое. И второе – автомобили с дизельным двигателем стоят значительно дешевле, чем с бензиновым. Поэтому популярность, я считаю, больше вызвана ценой", — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что под Верховной Радой протестовали владельцы автомобилей с иностранными номерами. Протестующие заявили, что выступают против инициативы президента Петра Порошенко "ограничить ввоз литовцев и поляков".