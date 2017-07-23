В Украину прибыла еще одна партия угля из ЮАР

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. В Украину прибыло второе судно из ЮАР с партией угля антрацитовой группы в 75 тысяч тонн, сообщила энергокомпания бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК.

В конце мая руководитель департамента по внешним коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина сообщила, что первая партия угля из Южно-Африканской Республики для теплоэлектростанций (ТЭС) ДТЭК разгружена в порту Южный под Одессой.

"Сегодня в 8.25 порт "Южный" принял второй балкер с 75 тысячами тонн антрацита из ЮАР… В настоящее время в порту "Южный" осуществляется разгрузка судна. Работы планируется завершить в течение трех-четырех дней. Уголь предназначен для Приднепровской и Криворожской ТЭС", — говорится в сообщении.

В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — из РФ и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля в Украину.

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При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. По словам главы Минэнерго Игоря Насалика, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.