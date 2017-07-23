Обуть всех. Евросоюз снизил пошлину на украинскую обувь - Минэкономики

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Евросоюз до нуля снизил пошлины на украинскую обувь, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская.

"Мы получили снижение пошлин до нуля по промышленной продукции на обувь, где раньше средняя пошлина была где-то больше 10-14%. Украинская обувь сейчас достаточно конкурентная и мы видим то, что украинская легкая промышленность показывает средне высокие показатели прироста", — сказала Микольская в эфире "5 канала".

По ее словам, значительная часть отшивается в Украине на полученном сырье по заказу иностранных брендов, однако отечественные фирмы начинают шить и "private lable".

Ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует ввести антидемпинговые пошлины в размере до 33% на импорт стали горячего проката из Бразилии, Ирана, России и Украины.