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    Экономика

    Обуть всех. Евросоюз снизил пошлину на украинскую обувь - Минэкономики

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    Как сообщила Наталья Микольская, пошлина была снижена до нуля с 10-14%, а украинская обувь достаточно конкурентная. Многие компании в Украине отшивают обувь по заказу иностранных брендов.
    Наталья Микольская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Евросоюз до нуля снизил пошлины на украинскую обувь, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская.

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    "Мы получили снижение пошлин до нуля по промышленной продукции на обувь, где раньше средняя пошлина была где-то больше 10-14%. Украинская обувь сейчас достаточно конкурентная и мы видим то, что украинская легкая промышленность показывает средне высокие показатели прироста", — сказала Микольская в эфире "5 канала".

    По ее словам, значительная часть отшивается в Украине на полученном сырье по заказу иностранных брендов, однако отечественные фирмы начинают шить и "private lable".

    Ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует ввести антидемпинговые пошлины в размере до 33% на импорт стали горячего проката из Бразилии, Ирана, России и Украины.

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