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    Экономика

    Эксперт: Фонд энергоэффективности - оптимистические фантазии правительства

    Тема:

    Украина в тисках энергозависимости (335)

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    Гендиректор центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что правительство может озвучивать сейчас любые планы на Фонд энергоэффективности, ведь он полноценно заработает только после парламентских выборов в 2019 году.
    Генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко
    gs.fm

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в четверг, 20 июля, подписал закон о Фонде энергоэффективности. Создание такого Фонда должно существенно уменьшить энергопотребление страны за счет внедрения мероприятий по энергосбережению, среди которых выделяют комплексную модернизацию жилого сектора и энергосетей.

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    В правительстве обещают, что деятельность Фонда создаст до 50 тысяч рабочих мест, улучшит торговый баланс и увеличит налоговые поступления в бюджет до 500 млн евро ежегодно.

    Насколько планы правительства реалистичны, рассказал генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Собственно, правительство здесь могло вписать любые свои фантазии. К реальной жизни все эти фантазии, к сожалению, не имеют никакого отношения и достаточно просто объяснить почему. Поскольку ближайшие полтора года этот Фонд полностью точно не заработает, в лучшем случае, только начнет свою работу в 2018 году, а правительству понятно, что дольше, чем до 2019 года оно не доработает, потому что будут выборы, то можно обещать что угодно. Честно говоря, то, что сейчас озвучивается в связи с работой этого Фонда, иначе как очень оптимистичные фантазии я, к сожалению, назвать не могу", — заявил эксперт.

    Ранее вице-премьер-министр — министр регионального развития Геннадий Зубко заявлял, что Киев ожидает помощи от Германии в вопросе создания Украинского Фонда энергоэффективности.

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