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    Назван новый руководитель "ПриватБанка"

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    (обновлено: )40412
    По данным одного из украинских изданий, просьба Александра Шлапака об отставке с должности председателя "ПриватБанка" была удовлетворена 20 июля. Исполнять обязанности главы банка будет Галина Пахачук.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Члены наблюдательного совета "ПриватБанка" удовлетворили просьбу Александра Шлапака об отставке с должности председателя финучреждения.

    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Александр Шлапак покидает "ПриватБанк", исполняющим обязанности председателя правления банка стала член правления Галина Пахачук", — сообщили FinClub в "ПриватБанке".

    Смотрите также: Шлапак оставил "ПриватБанк": все версии

    Указанные решения были приняты 20 июля.

    Об уходе Шлапака из банка сообщалось еще 26 июня, позже сам он анонсировал соответствующее заседание набсовета на 20 июля.

    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Ранее в Нацбанке сообщили, что до национализации этот банк был финансовой пирамидой.

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