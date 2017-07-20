Назван новый руководитель "ПриватБанка"

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Члены наблюдательного совета "ПриватБанка" удовлетворили просьбу Александра Шлапака об отставке с должности председателя финучреждения.

"Александр Шлапак покидает "ПриватБанк", исполняющим обязанности председателя правления банка стала член правления Галина Пахачук", — сообщили FinClub в "ПриватБанке".

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Указанные решения были приняты 20 июля.

Об уходе Шлапака из банка сообщалось еще 26 июня, позже сам он анонсировал соответствующее заседание набсовета на 20 июля.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Ранее в Нацбанке сообщили, что до национализации этот банк был финансовой пирамидой.