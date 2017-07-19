Минэнерго назвало сумму долга по зарплате бастующим шахтерам

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КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. По оперативным данным по состоянию на 17 июля текущая задолженность по заработной плате (с начислениями) перед бастующими под землей горняками государственной шахты "Лисичанскуголь" (Луганская область) достигла 135,7 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности, передает "112 Украина".

Сегодня, 19 июля в Луганскую область прибыл министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Он обсудил проблему задолженности с губернатором Луганской ОГА, сообщил председатель Федерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в Facebook.

В пресс-службе Министерства уточнили, что за 2015 год долг перед шахтой составлял 9,3 млн грн, в том числа работникам – 4,9 млн грн, за 2016 год – 51,1 млн грн (работникам – 33,5 млн грн), за 6 месяцев 2017 года – 75,3 млн грн (работникам 49,3 млн грн).

За 7 месяцев 2017 года (с учетом декабря 2016 года) "Лисичанскуглю" перечислено 267,7 млн грн зарплаты с начислениями. По состоянию на 17 июля выплачено 173,7 млн грн зарплаты, что составляет 64,9% от начисленной. На протяжении января-июля текущего года на выплату зарплаты направлено 137,1 млн грн из госбюджета (78,9%) и 36,6 млн грн средств от реализации (21,1%).

Причиной возникновения нынешней задолженности по заработной плате перед горняками "Лисичанскугля" является дефицит оборотных средств вследствие уменьшения объема добычи угля и производства товарной угольной продукции. Кроме того, "Лисичанскуголь" имеет задолженность за потребленную электроэнергию, которая по состоянию на 1 июля составляла 378,2 млн грн, в том числе 128,2 млн грн за 2016 год и 56,5 млн грн за 6 месяцев 2017 года. Уровень расчетов за потребленную электроэнергию от ее общей стоимости составлял в 2016 году 5,8% и 4,3% за 6 месяцев 2017 года, уточнили в пресс-службе Министерства.

Также, сообщается, что для снижения социальной напряженности в трудовых коллективах государственных предприятий и обеспечения своевременной выплаты заработной платы Министерство энергетики и угольной промышленности неоднократно обращалось к правительству и к народным депутатам, с просьбой внести изменения в Закон Украины "О государственном бюджете на 2017 год". В частности увеличить объем бюджетных ассигнований по бюджетной программе "Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие затрат по себестоимости готовой товарной продукции".

Сейчас готовится на подпись Закон Украины "О внесении изменений к Закону "О государственном бюджете Украины на 2017 год", принятый Верховной Радой 13 июля, которым предусмотрено увеличение расходов по программе на 559 млн грн. В то же время, расходы на погашение задолженности по зарплате сотрудникам не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что более 30 горняков шахты имени Капустина ПАО "Лисичанскуголь", расположенной на подконтрольной Киеву территории Луганской области, не поднимаются на поверхность, требуя выплатить долги по зарплате.