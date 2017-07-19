Потребители никак не почувствовали ЧП в энергетике - Герус

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Сейчас в Украине нет оснований для продолжения чрезвычайных мер в энергетике. Так считает глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. По его словам, закон, на основании которого такие чрезвычайные меры могли вводиться утратил силу в июне.

Добавим, в коммерческом плане чрезвычайное положение означало, что энергосистема переходит в ручное управление, и ценовые заявки в тепловой генерации применяться не будут.

Что Украина получила, от чрезвычайных мероприятий в энергетике, рассказал эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Украина получила одну вещь — это то, что можно было управлять энергетикой вручную, таким образом, что больше работали ТЭС, которые сжигают уголь газовой группы, а меньше те, которые сжигают дефицитный антрацит. То есть большие нагрузки давались на ТЭС, которые работают на угле марки Г. Это, собственно, то, ради чего ЧП и вводилось. Было много страшилок, что будут веерные отключения электроэнергии, ничего такого не было, потому это были просто политические спекуляции. Потребитель этого вообще никак не почувствовал", — отметил эксперт.