Присоединение к энергосистеме ЕС: в "Укрэнерго" назвали крупную сумму

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Объем инвестиций для подготовки подключения энергосистемы Украины к энергетической системе ЕС ENTSO-E оценивается в 0,6-1,2 миллиарда евро, Украина рассчитывает выполнить все условия для присоединения в течение 5 лет, заявил исполняющий обязанности директора украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

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В июне "Укрэнерго" подписала с европейским энергетическим объединением ENTSO-E соглашение об условиях будущего объединения энергосистемы Украины и Молдавии с энергосистемой континентальной Европы.

"Если говорить об объеме инвестиций, который нужно сделать всем участникам рынка включительно с "Укрэнерго", мы его оцениваем в диапазоне от 600 миллионов до 1,2 миллиарда евро", — сказал Ковальчук во вторник на брифинге, добавив, что Украина по оптимистичному сценарию рассчитывает на выполнение программы для присоединения к ENTSO-E в течение 5 лет.

Он сообщил, что реализация этого соглашения позволит Украине добиться энергетической независимости от РФ, а также запустить в стране прозрачный рынок электроэнергии, который даст возможность без дополнительных решений правительства любому потребителю импортировать электроэнергию из любой страны Европы, а любому поставщику осуществлять ее экспорт конечным потребителям в ЕС.

Ранее противники торговли с Россией заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате в Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.