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    В Украине отменили действие чрезвычайных мер в энергетике

    (обновлено: )2601
    В "Укрэнерго" сообщили, что чрезвычайные меры в энергетике закончились, по объективным причинам на данный момент энергосистема Украины не нуждается в режиме чрезвычайных мер в энергетике.
    Укрэнерго
    УНИАН

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. В Украине с середины июля отменено действие чрезвычайных мер в энергетике, заявил исполняющий обязанности директора украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

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    УНИАН
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    По его словам, к нчрезвычайным мерам могут вернуться в октябре, если будут сорваны сроки поставок угля.

    "Чрезвычайные меры в энергетике закончились. С 16 июля закончился тот месячный период (действия чрезвычайных мер — ред.), который начался раньше", — сказал Ковальчук журналистам во вторник.

    Он добавил, что, по объективным причинам, на данный момент энергосистема Украины не нуждается в режиме чрезвычайных мер в энергетике.

    "Если будут сорваны графики поставок угля, возможно, этот вопрос станет актуальным на уровне октября месяца. Но пока об этом говорить рано, мы смотрим в будущее с оптимизмом", — сказал Ковальчук.

    Ранее противники торговли с Россией заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате в Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.

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