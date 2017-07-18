В Украине отменили действие чрезвычайных мер в энергетике

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. В Украине с середины июля отменено действие чрезвычайных мер в энергетике, заявил исполняющий обязанности директора украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

По его словам, к нчрезвычайным мерам могут вернуться в октябре, если будут сорваны сроки поставок угля.

"Чрезвычайные меры в энергетике закончились. С 16 июля закончился тот месячный период (действия чрезвычайных мер — ред.), который начался раньше", — сказал Ковальчук журналистам во вторник.

Он добавил, что, по объективным причинам, на данный момент энергосистема Украины не нуждается в режиме чрезвычайных мер в энергетике.

"Если будут сорваны графики поставок угля, возможно, этот вопрос станет актуальным на уровне октября месяца. Но пока об этом говорить рано, мы смотрим в будущее с оптимизмом", — сказал Ковальчук.

Ранее противники торговли с Россией заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате в Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.