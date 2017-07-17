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    Экономика

    В аэропорту "Киев" объяснили, почему отказали Ryanair

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    Самолеты Ryanair. Архивное фото
    corporate.ryanair.com

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Аэропорт "Киев" не смог бы инвестировать в инфраструктуру, если бы лоукост Ryanair зашел в Жуляны, считает глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский. По его словам, себестоимость авиаобслуживания одного пассажира – 25 долларов. Лоукростер же настаивал на уплате только 7 долларов.

    "Когда себестоимость 25 долларов, а вам предлагают платить только семь – переговоры  заканчиваются быстро. На самом деле переговоры с Ryanair у нас продолжались долго, и мы сейчас ведем переговоры со многими бюджетными авиакомпаниями. Из шести лоукостеров, которые летают в Украине – у нас четыре. Когда мы поняли, что Ryanair не шутит и реально хочет семь долларов – мы вышли из переговоров", – объяснил Костржевский.

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