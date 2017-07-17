Генпрокуратура купит 15 автомобилей почти на 10 млн грн

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины собирается купить 15 легковых автомобилей на 9,56 млн грн, сообщает сайт "Госзакупки. Онлайн".

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Согласно данным сайта, ожидаемая стоимость закупки 9,56 млн. грн. Количество автомобилей — 15 единиц.

Таким образом, стоимость одного авто — около 12 тыс. долларов США.

Также сообщается, что срок поставки с 1 сентября по 31 октября 2017 года.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко передал служащим Донецкого пограничного отряда новый бронированный катер и автомобили.