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17.07.201718:42
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    Генпрокуратура купит 15 автомобилей почти на 10 млн грн

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    Согласно данным сайта "Госзакупки. Онлайн", ожидаемая стоимость закупки 9,56 млн грн. Количество автомобилей - 15 единиц. Таким образом, стоимость одного авто - около 12 тыс долларов.
    Здание ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины собирается купить 15 легковых автомобилей на 9,56 млн грн, сообщает сайт "Госзакупки. Онлайн".

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    Согласно данным сайта, ожидаемая стоимость закупки 9,56 млн. грн. Количество автомобилей — 15 единиц.

    Таким образом, стоимость одного авто — около 12 тыс. долларов США.

    Также сообщается, что срок поставки с 1 сентября по 31 октября  2017 года.

    Напомним, ранее президент Петр Порошенко передал служащим Донецкого пограничного отряда новый бронированный катер и автомобили.

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