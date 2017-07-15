Казахстан купил украинский Ан-74

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Казахстан купил украинский самолет Ан-74, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Хорошая новость! Украинский Ан-74, сделанный в Харькове, отправится в Казахстан! За самолет заказчик уже выплатил 15 миллионов долларов", — написал Гройсман на своей странице в Fаcebook в субботу.

Как сообщалось ранее, вице-премьер регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что Украина разработает план мероприятий по обеспечению авиакомпаний Казахстана пассажирскими самолетами АН-148 и Ан-158.